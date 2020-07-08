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Süper Lig'de yabancı sınırına yeni formül! Takımlar 8'i ilk 11'de olmak üzere 14 yabancı bulundurabilecek

TFF'nin bugün yaptığı kritik toplantıda yabancı sınırı konusunda gelecek sezon için 8+6 formülünü ele aldığı öğrenildi. Buna göre takımlar 14 yabancı bulundurabilecek, ilk 11'de ise 8 yabancı oynatacak. 6 yabancı ise kulübede oturabilecek.

08.07.2020 17:56 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:17

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün Riva'da yapılan toplantı sonrasında Süper Lig'deki yabancı kuralı ile ilgili son kararını verdi.

Süper Lig kulüplerinin kadrosunda gelecek sezon 14 yabancı bulundurmasına izin veren Futbol Federasyonu, 8+6 formülünü hayata geçiriyor. Buna göre takımlar 8 yabancıyı ilk 11'de oynatabilecek, 6 yabancı ise kulübede oturacak.

2021-22'DE 12 YABANCI OLACAK

Bir sonraki sezon yani 2021-22 sezonunda ise kulüpler 12 yabancı ile sözleşme imzalanabilecek ve 7 tanesi sahada olacak

Süper Lig'de yabancı sınırına yeni formül! Takımlar 8'i ilk 11'de olmak üzere 14 yabancı bulundurabilecek
Haber Yorumları (1)
BEYZALİ: birçok defa yazdım yeter artık bu yabancı tartışması en az 3 yerli oyuncu oynatma şartı getir konuyu kapat kim kaç yabancı alıyorsa alsın
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