Süper Lig'de yabancı sınırına yeni formül! Takımlar 8'i ilk 11'de olmak üzere 14 yabancı bulundurabilecek
TFF'nin bugün yaptığı kritik toplantıda yabancı sınırı konusunda gelecek sezon için 8+6 formülünü ele aldığı öğrenildi. Buna göre takımlar 14 yabancı bulundurabilecek, ilk 11'de ise 8 yabancı oynatacak. 6 yabancı ise kulübede oturabilecek.
08.07.2020 17:56 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:17
Türkiye Futbol Federasyonu, bugün Riva'da yapılan toplantı sonrasında Süper Lig'deki yabancı kuralı ile ilgili son kararını verdi.
Süper Lig kulüplerinin kadrosunda gelecek sezon 14 yabancı bulundurmasına izin veren Futbol Federasyonu, 8+6 formülünü hayata geçiriyor. Buna göre takımlar 8 yabancıyı ilk 11'de oynatabilecek, 6 yabancı ise kulübede oturacak.
2021-22'DE 12 YABANCI OLACAK
Bir sonraki sezon yani 2021-22 sezonunda ise kulüpler 12 yabancı ile sözleşme imzalanabilecek ve 7 tanesi sahada olacak