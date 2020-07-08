Süper Lig'de yabancı sınırına yeni formül! Takımlar 8'i ilk 11'de olmak üzere 14 yabancı bulundurabilecek TFF'nin bugün yaptığı kritik toplantıda yabancı sınırı konusunda gelecek sezon için 8+6 formülünü ele aldığı öğrenildi. Buna göre takımlar 14 yabancı bulundurabilecek, ilk 11'de ise 8 yabancı oynatacak. 6 yabancı ise kulübede oturabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün Riva'da yapılan toplantı sonrasında Süper Lig'deki yabancı kuralı ile ilgili son kararını verdi. Süper Lig kulüplerinin kadrosunda gelecek sezon 14 yabancı bulundurmasına izin veren Futbol Federasyonu, 8+6 formülünü hayata geçiriyor. Buna göre takımlar 8 yabancıyı ilk 11'de oynatabilecek, 6 yabancı ise kulübede oturacak. 2021-22'DE 12 YABANCI OLACAK Bir sonraki sezon yani 2021-22 sezonunda ise kulüpler 12 yabancı ile sözleşme imzalanabilecek ve 7 tanesi sahada olacak