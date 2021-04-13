Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş açık ara favori

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçlardan sonra İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi. Beşiktaş'ın Erzurum'u yenerek liderliği perçinlemesi sonucunda siyah-beyazlıların şampiyonluk ipini göğüsleme oranı, sezon başından bu yana verilen en düşük oran oldu. Süper Lig şampiyonluk oranları Beşiktaş 1.15, Fenerbahçe 4.50, Galatasaray 9.00 şeklinde güncellendi.