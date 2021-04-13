Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş açık ara favori
Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçlardan sonra İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi. Beşiktaş'ın Erzurum'u yenerek liderliği perçinlemesi sonucunda siyah-beyazlıların şampiyonluk ipini göğüsleme oranı, sezon başından bu yana verilen en düşük oran oldu. Süper Lig şampiyonluk oranları Beşiktaş 1.15, Fenerbahçe 4.50, Galatasaray 9.00 şeklinde güncellendi.
Süper Lig'in 34. haftasından sonra Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk yarışında artık son viraja girdi. Kartal ve Kanarya bu haftadan 3 puanla çıkarken, Aslan 2 puan bırakarak zirve yolunda yara aldı. Bu sonuçlardan sonra Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi.
GALATASARAY YARIŞTAN UZAKLAŞTI
Şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Beşiktaş'ın oranı 1.30'dan 1.15 düştü. Siyah-beyazlıların arkasında yer alan Fenerbahçe'nin oranı 4.50'de kaldı. 3. sırada yer alan Galatasaray'ın oranı 4.75'ten 9.00'a yükseldi. Trabzonspor'un oranı ise 75.00'ten 500'e çıktı.