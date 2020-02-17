Haberler » Spor » Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor favori - Spor

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor favori

İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Sivasspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, 2.75 oranıyla favori olarak gösterildi.

17.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:15
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor favori

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Trabzonspor'a 2.75 oran verilirken 6'da 6 yapan 'ın oranı 5.00'ten 4.00'e düştü. Fenerbahçe'nin oranı 3.50'den 4.50'ye yükselirken, liderliği kaptıran Demir Grup Sivasspor'un oranı ise 6.50'den 8.00'e yükseldi.

İşte oranlar:

Trabzonspor: 2.75

Galatasaray: 4.00

Fenerbahçe: 4.50

Başakşehir 5.00

Sivasspor 8.00

Beşiktaş: 20.00

Bir önceki oranlar şu şekildeydi:

Trabzonspor: 3.25

Fenerbahçe: 3.50

Galatasaray: 5.00

Sivasspor 6.50

Başakşehir 7.00

Beşiktaş: 12.00


Haber Videosu

: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor favori
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (3)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler