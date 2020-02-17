Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor favori
İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Sivasspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, 2.75 oranıyla favori olarak gösterildi.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Trabzonspor'a 2.75 oran verilirken 6'da 6 yapan Galatasaray'ın oranı 5.00'ten 4.00'e düştü. Fenerbahçe'nin oranı 3.50'den 4.50'ye yükselirken, liderliği kaptıran Demir Grup Sivasspor'un oranı ise 6.50'den 8.00'e yükseldi.
İşte oranlar:
Trabzonspor: 2.75
Galatasaray: 4.00
Fenerbahçe: 4.50
Başakşehir 5.00
Sivasspor 8.00
Beşiktaş: 20.00
Bir önceki oranlar şu şekildeydi:
Trabzonspor: 3.25
Fenerbahçe: 3.50
Galatasaray: 5.00
Sivasspor 6.50
Başakşehir 7.00
Beşiktaş: 12.00
Haber Videosu: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor favori
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Mayıslar bizimdir. Çünkü sizin imparatorunuz yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Trabzonspor hiç şampiyon olamaz ligin bitmesine 6 hafta kala dağılır laz beyniCevap Yaz Yayından Kaldır
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AHHAHAHAHHAHAHAA FENERE BAKK YAACevap Yaz Yayından Kaldır