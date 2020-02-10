: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Trabzonspor

10.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:42

İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Trabzonspor, 3.25 oranıyla favori olarak gösterildi. Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oranı 3.50. Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın oranı 5.00. Lider Sivasspor'a verilen oran ise 6.50.

İşte oranlar:

Trabzonspor: 3.25

Fenerbahçe: 3.50

Galatasaray: 5.00

Sivasspor 6.50

Başakşehir 7.00

Beşiktaş: 12.00

Eski oranlar:

Fenerbahçe: 3.00

Trabzonspor: 4.50

Galatasaray: 5.50

Sivasspor 5.50

Başakşehir 6.00

Beşiktaş: 11.00

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