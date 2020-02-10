Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Trabzonspor
Süper Lig'de 21. haftanın sona ermesinin ardından İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Trabzonspor, 3.25 oranıyla favori olarak gösterildi.
İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Trabzonspor, 3.25 oranıyla favori olarak gösterildi. Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oranı 3.50. Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın oranı 5.00. Lider Sivasspor'a verilen oran ise 6.50.
İşte oranlar:
Trabzonspor: 3.25
Fenerbahçe: 3.50
Galatasaray: 5.00
Sivasspor 6.50
Başakşehir 7.00
Beşiktaş: 12.00
Eski oranlar:
Fenerbahçe: 3.00
Trabzonspor: 4.50
Galatasaray: 5.50
Sivasspor 5.50
Başakşehir 6.00
Beşiktaş: 11.00
Haber Videosu: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Trabzonspor
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MAYISLAR VE ŞİKELER BİZİMDİR LOOCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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slig sonu görürüzCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bunlar hakem oranları şampiyon fenerbahçe ikinci kimCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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ama nası olur ya sıra bizdeydiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Galiba Trabzonspor olacakCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Güzel oynayan Sivas spora böyle dandik bir oran verip berbat oynayan Fenere 3. 5 oran vermekte neyin nesi. Fenerbahçe top mu oynuyor. Neyse son gülen iyi güler hadi bakalım.Cevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır
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FENERE KALIBINIZI BASIN !Cevap Yaz 3 12 Yayından Kaldır
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FB VE GS OLMASINDA KİM OLURSA OLSUN. ÇÜNKİ ONALR HİÇ BİR ZAMAN HAKKIYLA ŞAMPİYON OLMAMIŞTIR.Cevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır
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tabi beleşten bize avrupadanda kupa verdiler maş izlerken gözlük tak gsyi fbnin seviyesine düşürdünya yuh sana4 3 Yayından Kaldır