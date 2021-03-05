Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Fenerbahçe'yle Beşiktaş favori konumuna geldi
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Fenerbahçe'yle Beşiktaş favori konumuna geldi

05.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:38
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Fenerbahçe'yle Beşiktaş favori konumuna geldi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları İddaa Risk Yönetimi tarafından güncellendi. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yle oranı aynı olan Galatasaray'ın Ankaragücü yenilgisiyle oranı yükselirken Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oranları eşitlendi ve iki takım en büyük favori konumuna geldi.

Süper Lig'de oynanan 28. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 28. haftasında sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. Lider Galatasaray, deplasmanda ligin alt sıralarında yer alan Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe de sahasında 2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Geçen haftayı bay geçen Beşiktaş ile Trabzonspor bu haftanın en avantajlı takımları oldular. Beşiktaş, Malatyaspor deplasmanından 1-0 galip ayrılırken; Trabzonspor, Kasımpaşa'ya karşı İstanbul'da 2-1 galip gelmeyi başardı.

HAFTAYI EN KARLI BEŞİKTAŞ KAPATTI

Bu sonuçlar sonrasında Fenerbahçe'nin 2.40 olan şampiyonluk oranı 2.50'ye yükseldi. Galatasaray'ın oranı ise aldığı mağlubiyet sonrasında 2.40'tan 2.65 oldu. Beşiktaş'ın aldığı galibiyet sonrasında 2.90 olan oranı 2.50'ye düştü. Fenerbahçe mağlubiyeti sonrasındaki ilk maçında galip gelen Trabzonspor'un oranı ise 18.00'de kaldı.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu;

SÜPER LİG MEVCUTŞAMPİYONLUK ORANLARI

Fenerbahçe: 2.50

Beşiktaş: 2.50

Galatasaray: 2.65

Trabzonspor: 18.00

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ORANLARI

Galatasaray: 2.40

Fenerbahçe: 2.40

Beşiktaş: 2.90

Trabzonspor: 18.00

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