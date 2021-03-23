Süper Lig'de Fatih Tekke sürprizi! Görüşmeler resmen başladı
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Süper Lig'de Fatih Tekke sürprizi! Görüşmeler resmen başladı

23.03.2021 09:20 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:45

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da ikinci Fuat Çapa dönemi sona erdi. Milli takım arasında teknik direktör arayışlarına başlayan Kasımpaşa'nın adayları Fatih Tekke, Elvir Baljic ve Fevzi Layiç oldu.

İstanbulspor teknik direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa'nın teknik direktör adayları arasında yer alıyor. İstanbulspor ile son 3 maçı kazanamayan teknik direktör Fatih Tekke'nin istifaya hazırlandığı ve Kasımpaşa ile görüştüğü öğrenildi.

DİĞER ADAYLAR ELVIR BALJIC VE FEYZİ LAYİÇ

Öte yandan son olarak Bosna Hersek'te görev yapan Elvir Baljic ve Pendikspor sportif direktörü Fevzi Layiç, Kasımpaşa'nın bir diğer teknik direktör adayları oldu. Kasımpaşa yönetiminin milli arada takımı bu 3 isimden birine emanet etmesi bekleniyor.

Süper Lig'de Fatih Tekke sürprizi! Görüşmeler resmen başladı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (2)
ANADOLU: Saffet Susiç''i getirin başarılı olur.
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HAYATİ: Tekke''yi Orduspor''da tanımıştım. Bi Cacık olmaz. Seyredin Görün !
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