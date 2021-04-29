Süper Lig'de bu sezon küme düşme olmayacak iddiası
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Süper Lig'de bu sezon küme düşme olmayacak iddiası

Süper Lig'de bu sezon küme düşme olmayacak iddiası
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Süper Lig'de geçen sezon pandemi nedeniyle kaldırılan küme düşme uygulamasının bu sezon da devam ettirileceği iddiaları gündeme geldi. İddialarla ilgili açıklamada bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Hiç kimse aklına bile getirmesin. Newton kanunları kadar kesin bir gerçek var ortada, tıpkı yer çekimi gibi. Küme düşme gerçektir ve olacaktır" dedi.

Türkiye Futbol Federeasyonu Başkanı Nihat Özdemir, salgın nedeniyle küme düşmenin bu yılda da kaldırılacağı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Milliyet Gazetesi'ne konuşan Nihat Özdemir, "Newton kanunları kadar kesin bir gerçek var ortada: tıpkı yer çekimi gibi, küme düşme de bir gerçektir ve olacaktır" dedi.

"KÜME DÜŞME GERÇEKTİR VE OLACAKTIR"

Özdemir, "Hiç kimse aklına bile getirmesin. Bu liglerin statüsü, oyunun kuralları var. Geçen sezonun sonunda pandemi nedeniyle küme düşmenin durdurulması kararı bir iyi niyet örneğiydi. Ama bu yıl da düşmenin kaldırılması çok yanlış olur. Böyle yanlışlar yapmaya hakkımız yok. Newton kanunları kadar kesin bir gerçek var ortada: tıpkı yer çekimi gibi, küme düşme de bir gerçektir ve olacaktır. Kulüpler kulis yapacağına son haftalarda daha iyi sonuçlar almaya çalışsınlar. Düşmenin kaldırıldığı ligleri taşımak da, oynatmak da artık mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'de bu sezon küme düşme olmayacak iddiası
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Süper Lig'de geçen sezon pandemi nedeniyle kaldırılan küme düşme uygulamasının bu sezon da devam ettirileceği iddiaları gündeme geldi.

TFF Başkanı, "Hiç kimse aklına bile getirmesin. Newton kanunları kadar kesin bir gerçek var ortada, tıpkı yer çekimi gibi. Küme düşme gerçektir ve olacaktır.'' ded

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