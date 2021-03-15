Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
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Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı

15.03.2021 21:06 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:14
Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın son dakikaları büyük bir heyecana sahne oldu. Konyaspor'un golü 90+2. dakikada Artem Kravets'ten gelirken Kasımpaşa, 90+7. dakikada Haris Hajradinovic'le beraberliği yakaladı.

Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

SON DAKİKALARDA AÇILDILAR

Konyaspor'un golünü 90+2.dakikada Artem Kravets kaydetti. Kasımpaşa'nın golü 90+7. dakikada Haris Hajradinovic'ten geldi. Bu beraberliğin ardından Kasımpaşa 31, Konyaspor ise 33 puana ulaştı. Süper Lig'de hafta sonu Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Konyaspor, Alanyaspor'u ağırlayacak.

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