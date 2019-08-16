"Süper Kupa Finali 1 milyar liralık reklam değeri oluşturdu"
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçına ilişkin, "UEFA Süper Kupa Finali ülkemiz için 1 milyar liranın üzerinde reklam değeri oluşturdu.
16.08.2019 12:07
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçına ilişkin, "UEFA Süper Kupa Finali ülkemiz için 1 milyar liranın üzerinde reklam değeri oluşturdu." dedi.
Kaynak: Dunya.com