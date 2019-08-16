"Süper Kupa Finali 1 milyar liralık reklam değeri oluşturdu"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçına ilişkin, "UEFA Süper Kupa Finali ülkemiz için 1 milyar liranın üzerinde reklam değeri oluşturdu.

16.08.2019 12:07

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçına ilişkin, "UEFA Süper Kupa Finali ülkemiz için 1 milyar liranın üzerinde reklam değeri oluşturdu." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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