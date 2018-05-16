Sunucu Tuğba Dural, NTV'den Ayrıldı
NTV Spor'un kapanmasıyla NTV'ye geçen kadroda bulunan sunucu Tuğba Dural, kanaldan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
NTV Spor'un kapanmasıyla birlikte birçok çalışan ile yollar ayrılmıştı. Kanaldan bir ayrılık haberi daha geldi. Ekranların güzel spikeri Tuğba Dural NTV'den ayrıldığını duyurdu.
"2010'DA BAŞLADIĞIM GÖREVİMDEN AYRILDIM"
Sosyal medyadan açıklama yapan Tuğba Dural, "NTV ve NTV Spor'da 19 Şubat 2010 tarihinde başlamış olduğum görevimden bugün itibari ile ayrıldım. Doğuş Yayın Grubu yöneticilerine, çalışma arkadaşlarıma ve ekranlarda benimle buluşan tüm seyircilere gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü mezon olan Dural mesleğe CNN TÜRK'te başlamış ve yaklaşık 8 yıl NTV'de görev yapmıştı.
YORUMLAR (6)
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Çok güzel yüzlü bir sunucu Tuğba Dural. Yolun hep açık olsun inşallah. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Güzel artık daha az günaha girer insanların karşısına namahremi ile görünmeyerek erkeğin çıkması daha uygun insan. Baka baka şehveti uyanıyor yawCevap Yaz 3 4 Yayından KaldırADIMDAN SANA NE: senin gibi sapıklar öyle düşünüp öyle görür.1 Yayından Kaldır
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Bunlar gibi zorbalar yüzünden insanların aklı ahlakı gidiyor be bunlara bakıp bunların peşinden gitmek mi kurtaracak bizi ALlah ın ateşinden yoksa Kuran a ve peygamberin sünnetine dayanıp haramdan zina ve flörtten uzak durarak mı işte islamsız bir hayatın felseffesi aynı zamanda hayasızlığın çıplaklığın neresi medeni hayvanat bahçesi bunlardan daha medeni sırf para için yapıyorlarCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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beınsporta gitseydın tugba hanımCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır