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Sumudica ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı!

Danizlispor'a 2-1 yenilen Gaziantep'te Teknik Direkör Marius Sumudica, maç sonunda kendisine tepki gösteren taraftarlarla tartıştı.

01.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:14
Sumudica ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı!

Yukatel , Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda FK'yi 2-1 yendi. Maç sonunda tribünlerdeki taraftarlar Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya tepki gösterdi. Sumudica, kendisine tepki gösteren taraftarlarla sözlü atışma yaşarken, araya teknik heyet ve futbolcular girdi.

GÜÇLÜKLE SOYUNMA ODASINA SOKTULAR

Tartışmanın devam etmesiyle birlikte daha da sinirlenen Rumen teknik adam, taraftarların olduğu bölüme kadar yaklaştı. Bir kez daha araya giren teknik heyet ve futbolcular, Sumudica'yı tribünün önünden uzaklaştırarak güçlükle soyunma odası koridorlarına götürdü.


Haber Videosu: Sumudica ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı!
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