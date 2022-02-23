Sultanlar Ligi: Sarıyer Belediyespor: 1 Fenerbahçe Opet: 3 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultanlar Ligi: Sarıyer Belediyespor: 1 Fenerbahçe Opet: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Sultanlar Ligi: Sarıyer Belediyespor: 1 Fenerbahçe Opet: 3

Misli.com Sultanlar Ligi ikinci yarı 17. hafta erteme maçında Sarıyer Belediyespor, sahasında ve Fenerbahçe Opet'e 3-1 mağlup oldu.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Misli.com Sultanlar Ligi ikinci yarı 17. hafta erteme maçında Sarıyer Belediyespor, sahasında ve Fenerbahçe Opet'e 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin en skoreri sarı-lacivertli takımının yıldız oyuncusu 26 sayı alarak Arina Fedorovtseva oldu.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Sarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Lila Şengün, Aleksandra Crncevic, Hanife Nur Özaydınlı, Begüm Hepkaptan, Ajcharaporn Kongyot.

Fenerbahçe OPET: Dicle Nur Babat, Meliha İsmailoğlu, Arena Fedorovtseva, Eda Dündar Erdem, Buse Ünal, Melissa Vargas

Setler: 3-1 (12-25, 25-22, 18-25, 20-25)

Süre: 96 dk (21',28',23',24) - İSTANBUL

Sultanlar Ligi: Sarıyer Belediyespor: 1 Fenerbahçe Opet: 3

Sultanlar Ligi: Sarıyer Belediyespor: 1 Fenerbahçe Opet: 3

Sultanlar Ligi: Sarıyer Belediyespor: 1 Fenerbahçe Opet: 3

Sultanlar Ligi: Sarıyer Belediyespor: 1 Fenerbahçe Opet: 3

Sultanlar Ligi: Sarıyer Belediyespor: 1 Fenerbahçe Opet: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Sarıyer, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title