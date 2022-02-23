Sultanlar Ligi: Sarıyer Belediyespor: 1 Fenerbahçe Opet: 3

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Misli.com Sultanlar Ligi ikinci yarı 17. hafta erteme maçında Sarıyer Belediyespor, sahasında ve Fenerbahçe Opet'e 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin en skoreri sarı-lacivertli takımının yıldız oyuncusu 26 sayı alarak Arina Fedorovtseva oldu.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Sarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Lila Şengün, Aleksandra Crncevic, Hanife Nur Özaydınlı, Begüm Hepkaptan, Ajcharaporn Kongyot.

Fenerbahçe OPET: Dicle Nur Babat, Meliha İsmailoğlu, Arena Fedorovtseva, Eda Dündar Erdem, Buse Ünal, Melissa Vargas

Setler: 3-1 (12-25, 25-22, 18-25, 20-25)

Süre: 96 dk (21',28',23',24) - İSTANBUL