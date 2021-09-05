Sultanlar Ligi'nin yeni takımı Bolu Belediyespor, yeni oyuncularla kadrosuna güç katacak
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Sultanlar Ligi'nin yeni takımı Bolu Belediyespor, yeni oyuncularla kadrosuna güç katacak

Sultanlar Ligi'nin yeni takımı Bolu Belediyespor, yeni oyuncularla kadrosuna güç katacak
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Spor

Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Bolu Belediyespor'un kulüp başkanı Sinan Barut, bütçelerine uygun oyuncu bulmaları durumunda 1-2 bölgeye daha transfer yapmak istediklerini söyledi.

Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Bolu Belediyespor'un kulüp başkanı Sinan Barut, bütçelerine uygun oyuncu bulmaları durumunda 1-2 bölgeye daha transfer yapmak istediklerini söyledi.

Barut, Karaçayır Spor Salonu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kadın voleybolunda Bolu'yu en üst kademede temsil etmenin gururunu ve heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Sultanlar Ligi'nde ilk senelerinin olduğunu anımsatan Barut, "Bir an önce transferleri yapma derdindeyiz. Bu takıma en yararlı olacak, takımı en iyi şekilde temsil edecek oyuncularla anlaştık. Yabancı oyuncularımız da geldi, antrenmanlara katılmaya başladı. Kendi alanlarında hepsi kariyerli. Transfer çalışmalarının yüzde 90'ını tamamladık. Sadece 1-2 bölgeye yine eğer bütçemize uygun, bizimle iyi şekilde takım olabilecek oyuncular bulduğumuz zaman onları da kadromuza katacağız." diye konuştu.

Barut, sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Opet'i ağırlayacaklarını hatırlatarak, "İlk maçımızı kendi evimizde oynamayı avantaj olarak görüyorum. Fenerbahçe Opet, ligin çok önemli takımlarından biri. Geçen sene gösterdikleri başarılar da belli. Bizler en iyi şekilde Bolu'yu temsil edeceğiz. En iyi şekilde sonuç almaya çalışacağız. Bütün taraftarlarımızı tribünlere bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Sultanlar Ligi'ne çıkmalarının çok büyük başarı olduğunu vurgulayan Barut, Avrupa'nın, hatta dünyanın sayılı liglerinden birisinde mücadele edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla gurur duyduklarını da ifade eden Barut, voleybolun bu popülaritesiyle beraber izlenme oranının çok arttığını söyledi.

Takım kaptanı Havlickova: "Sürpriz takımlardan biri olacağız"

Bolu Belediyespor'un takım kaptanı Aneta Havlickova, Sultanlar Ligi'nde mücadele edecekleri için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Daha önce Türkiye'de forma giydiğini anımsatan Havlickova, "Türkiye liginin çok yüksek seviyede olduğunu biliyorum. Bu sene takımı çok beğeniyorum. Bu sezon sürpriz takımlardan biri olacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk haftasında karşılaşacakları Fenerbahçe Opet'te bir sezon forma giydiğini aktaran Havlickova, "Benim için her maç aynı, sadece yenmek için sahaya çıkacağız. Ayrıca, bu sene taraftarlarımızın salona girmelerine izin verildiği için çok mutluyum. Onlarla beraber olmak için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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