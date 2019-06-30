Su ürünleri yetiştiriciliğinde bir ilk

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 628 bin ton su ürünleri üretildiğini belirterek, "Ülke tarihinde ilk kez yetiştiricilikle yapılan üretim, avcılıktan yapılan üretimi geçti.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde bir ilk

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 628 bin ton su ürünleri üretildiğini belirterek, "Ülke tarihinde ilk kez yetiştiricilikle yapılan üretim, avcılıktan yapılan üretimi geçti." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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