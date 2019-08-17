Sturridge transferinden gerçek ortaya çıktı! Başakşehir'e gitmekten annesi yüzünden vazgeçti

17.08.2019 14:57

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Süper Lig'den Başakşehir ve Trabzonspor'dan resmi teklif aldığı ortaya çıkan Sturridge'in, ailesinin onayıyla bordo mavili ekibi seçtiği öğrenildi.

ANNESİ VE AMCASI ŞEHRİ GÖRÜNCE İMZA GELDİ

Liverpool'da sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Sturridge önce Başakşehir'den teklif alırken, 'Karadeniz Fırtınasının' bu teklifin biraz daha üzerine çıkması işin şeklini değiştirdi. İstanbul'un çok iyi bir yer olduğunu bilen ve şehri çok beğenen Sturridge'in ailesi, bir de Trabzon'u görmek isterken 29 yaşındaki oyuncunun annesi ve amcasının şehri görmesi Sturridge'in Trabzonspor'a imza atmasını sağladı.

PSİKOLOĞUNU DARP ETMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Tottenham'la oynanan Şampiyonlar Ligi final maçından önce psikoloğunu darp eden Sturridge'in bu hareketi başta Klopp olmak üzere, birçok Avrupa kulübünün tepkisini çekerken, yıldız golcünün bu yüzden resmi olarak Almanya, İspanya, Fransa gibi liglere gidemediği öğrenildi.