Sturridge'in kurnazlığı Trabzonspor'u kızdırdı!

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Sturridge için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Futbolcunun Gençlerbirliği maçına ağrıları olduğu için çıkmak istemediği belirti. Ancak oyuncunun hesabına alacağı 650 bin euro yatırılınca Gençlerbirliği maçında forma giydi.

18.09.2019 09:29
Sturridge'in kurnazlığı Trabzonspor'u kızdırdı!

Trabzonspor'un maç öncesi ligin puansız tek takımı olan Gençlerbirliği karşısında ortaya koyduğu futbol ve mücadelesi tartışılırken, ilk kez bordo mavili formayı giyen Daniel Sturridge ile ilgili de flaş bir iddia ortaya atıldı.

Güneş'te yer alan habere göre; Kulübe yakın çevrelerden aldığı bilgiye göre, Trabzonspor taraftarının Gençlerbirliği maçında görmek istediği Sturridge, ağrılarının olduğunu söyleyip bu karşılaşmaya çıkmak istemedi. İngiliz futbolcu hemen hastaneye götürülerek MR'ı çekildi.

650 BİN EURO YATIRILDI

Çekilen MR'ında hiçbir bulguya rastlanmayan İngiliz yıldızın, ağrılarının nedeni açıklanamadı. İddiaya göre Strurridge, para nedeniyle böyle bir sorun çıkardı. İddiaya göre süre şöyle yaşandı: Bordo-Mavili yönetim, Sturridge'in hesabına alacağı olan 650 bin euroyu yatırdı. Bu gelişmenin ardından da yıldız oyuncu kadroya alındı ve Gençlerbirliği karşısında forma giydi. Yönetiminin oyuncunun bu tavrından hoşlanmadığı ve tekrarlanması halinde tedbir alacağı bildirildi.

Sturridge'in kurnazlığı Trabzonspor'u kızdırdı!
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (8)

  • STURRİDGE OLAY DANSÖZ DANSI:
    Yarim yarim eurolar gelsin. Yarim yarim paralar aksın çağlayan gibi. Para verirseniz sakat değilim, vermezseniz sakatım yarim yariiiiiim !
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • ARİFE TARİF:
    meyveli ağacı taşlarlar hesabı, böyle dedikodularla takımdaki birlikteliği bozmaya çalışıyorlar. federasyon da hakemlerle takımın ayağını çelmeye çalışıyor.
    Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
  • KING:
    bır gs taraftarı olarak sunu dusunuyorum ts ıyı bır ekıp guzel bır hava yakaladılar basın ve ts sampıyon olmasını ıstemeyen gruplar engel olmaya calısıyor yalanb haber ınanmıyorum
    Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
  • LAZ AKLI:
    adamın hakkını yatırmamışsın oynamak istememesi doğal. . . senin kara kaşın içinmi allahın trabzonuna geliyor herif ingiltereyi bırakıp. . .
    Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.