Strasbourg - Nimes Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Strasbourg - Nimes maçıdır. Peki Strasbourg - Nimes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Ligue 1 maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmalardan birisi Strasbourg - Nimes maçıdır. Peki Strasbourg - Nimes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

STRASBOURG - NİMES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Strasbourg - Nimes maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bu akşam) saat 21:00 'da başlayacaktır.

STRASBOURG - NİMES MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Strasbourg - Nimes maçı Bein Sports beIN Connect Web kanallarında yayınlanacaktır.

STRASBOURG - NİMES MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Stade de la Meinau, Strasbourg 'da oynanacak.