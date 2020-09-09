Stoper transfer etmek isteyen Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı
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Stoper transfer etmek isteyen Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'i kadrosuna katmak üzere olan Lazio, gözünü bu kez de milli savunmacı Ozan Kabak'a dikti. Savunma hattını güçlendirmek isteyen İtalyan ekibi, Ozan Kabak için Schalke 04'ten bonservis bedeli talep etti.

09.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:55

Stoper rotasyonunu geliştirmek ve gençleştirmek isteyen Lazio, Schalke'de forma giyen milli yıldızımız Ozan Kabak için temaslara başladı.

BONSERVİS BİLGİSİ TALEP ETTİLER

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; stoperde 23 yaşındaki Luiz Felipe dışında kadrosuna bir tane daha üst seviye stoper eklemek ve 32 yaşına gelmiş Francesco Acerbi'yle vedalaşmayı planlayan Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı. Lazio, Schalke 04'ten Ozan Kabak için bonservis bilgisi talep etti.

Stoper transfer etmek isteyen Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı

Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki Ozan Kabak, geçen yaz 15 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart'tan Schalke'ye transfer oldu.

Ozan Kabak, Bundesliga 2'de geçirdiği 1.5 sezonda 41 maça çıktı, 6 gol atıp 1 asist yaptı.

Stoper transfer etmek isteyen Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı
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