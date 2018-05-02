Eski Fenerbahçeli Stoch, Prag'da da Göze Giremedi

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Stoch, Slavia Prag'da da beklentileri karşılayamadı. Slovak futbolcu, ligde 22 maçta 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

Takımın en çok maaş alan isimlerinden biri olan Stoch'un sezon sonunda gönderileceği öne sürüldü. Slavia, şampiyonluk için sezon başında önemli transferler yapsa da ligde bitime 4 hafta kala lider Viktoria Plzen'in 9 puan gerisinde yer alıyor.