STK'lerden ortak açıklama: Çalışanını işten çıkarma
Türkiye'nin önde gelen meslek örgütü, sendika konfederasyonları ve sivil toplum örgütleri (STK) tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüse karşı yürütülen mücadele sürecine ilişkin ortak açıklama yaptı.
04.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:10
Türkiye'nin önde gelen meslek örgütü, sendika konfederasyonları ve sivil toplum örgütleri (STK) tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüse karşı yürütülen mücadele sürecine ilişkin ortak açıklama yaptı.
Kaynak: Dunya.com