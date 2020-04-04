STK'lerden ortak açıklama: Çalışanını işten çıkarma Türkiye'nin önde gelen meslek örgütü, sendika konfederasyonları ve sivil toplum örgütleri (STK) tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüse karşı yürütülen mücadele sürecine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Türkiye'nin önde gelen meslek örgütü, sendika konfederasyonları ve sivil toplum örgütleri (STK) tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüse karşı yürütülen mücadele sürecine ilişkin ortak açıklama yaptı. Kaynak: Dunya.com