Steven Caulker, resmen Fenerbahçe'de
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Steven Caulker, resmen Fenerbahçe'de

Steven Caulker, resmen Fenerbahçe'de
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, İngiliz stoper Steven Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü, İngiliz stoper Steven Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile 2+1 sezonluğuna anlaşma sağlamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçe'mize hoş geldin Steven Caulker." ifadeleri kullanıldı. Caulker, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra resmi sözleşmeye imza attı.

2018-2019 sezonunun devre arasında Alanyaspor'a gelen Caulker, Akdeniz temsilcisinde 2,5 sezonda Süper Lig'de 71, Türkiye Kupası'nda 13 maça çıktı.

Caulker, kariyerinde Alanyaspor'un yanı sıra Liverpool, Southampton, Swansea City, Tottenham Hotspur, Bristol City, Cardiff City, Yeovil Town ve Queens Park Rangers'ta forma giydi. 29 yaşındaki stoper, bir dönem İngiltere Milli Takımı'na kadar yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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