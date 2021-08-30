Steven Caulker'ın Gaziantep FK'ya imza atması an meselesi! Erol Bulut, İngiliz futbolcuyla görüşerek ikna etti
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Steven Caulker'ın Gaziantep FK'ya imza atması an meselesi! Erol Bulut, İngiliz futbolcuyla görüşerek ikna etti

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yeni transfer ettiği ancak Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Steven Caulker, Erol Bulut'un hocalığını yaptığı Gaziantep FK'ya gidiyor. Deneyimli teknik direktörün, İngiliz futbolcuyu arayarak ikna ettiği öğrenildi. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe, kadro düşünülmeyen futbolcularla yolları ayırmak için düğmeye bastı. Gönderilecekler listesinin zirvesinde yer alan Steven Caulker'ın Gaziantep FK'ya imza atması an meselesi.

KISA SÜRE İÇİNDE GAZİANTEP'E GİTMESİ BEKLENİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut, Steven Caulker ile görüştü ve Gaziantep'e transferi için ikna etti. Steven Caulker'ın kısa süre içinde Gaziantep'e giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Steven Caulker'ın Gaziantep FK'ya imza atması an meselesi! Erol Bulut, İngiliz futbolcuyla görüşerek ikna etti
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Steven Caulker'ın Gaziantep FK'ya imza atması an meselesi! Erol Bulut, İngiliz futbolcuyla görüşerek ikna etti - Haberler Spor
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