Steven Caulker'ın Gaziantep FK'ya imza atması an meselesi! Erol Bulut, İngiliz futbolcuyla görüşerek ikna etti

Fenerbahçe'nin yeni transfer ettiği ancak Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Steven Caulker, Erol Bulut'un hocalığını yaptığı Gaziantep FK'ya gidiyor. Deneyimli teknik direktörün, İngiliz futbolcuyu arayarak ikna ettiği öğrenildi. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.