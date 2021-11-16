Stefan Kuntz'un A Milli Takım'a çağırmadığı Yusuf Yazıcı'dan beğeni yağmuruna tutulan paylaşım

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'la karşılaşacak. Katar biletini almak için çok kritik öneme sahip maç öncesinde aday kadroya alınmayan Yusuf Yazıcı'dan paylaşım geldi.

"HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR"

Yusuf Yazıcı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu akşam kalbimiz de dualarımız da sizinle. Bu yolun sonu Dünya Kupası olsun. Haydi Bizim Çocuklar" ifadelerini kullandı. Büyük beğeni alan paylaşımın altına gelen yorumlarda 24 yaşındaki futbolcunun bir an önce A Milli Takım'a geri dönmesi temenni edildi.

"YUSUF YAZICI, KULÜBÜ LILLE'DE DAHA FAZLA SÜRE ALMALI"

Cebelitarık maçının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Yusuf'un neden aday kadroya çağrılmadığıyla ilgili gelen soruya, "Eğer Mart ayında bizimle birlikte olmak istiyorsa Yusuf Yazıcı kulübü Lille'de daha fazla süre almalı. O zaman Mart ayında yine onu takıma kabul ederiz" cevabını vermişti.

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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