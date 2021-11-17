Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor? Büyükannesinin sözüyle herkesi güldürdü
Dünya Kupası yolunda Play-Off oynamak zorunda olan A Milli Takım'ı zorlu rakipler bekliyor. Stefan Kuntz, "Güçlü takımlar var, kimi istersiniz?" sorusuna ilginç bir cevap verdi. Alman hoca, "Büyükannem 'Etki edemeyeceğin şeyleri fazla düşünme' derdi. Bir yorum yapmak gerekirse Portekiz ve İtalya'ya gitmek istemiyorum" sözleriyle yanıt verdi, salondakileri kahkahaya boğdu.
Hollanda ve Norveç'in olduğu grubu ikinci tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazanan A Milli Takımımız'ı güçlü rakipler bekliyor. Tüm Türkiye gibi Stefan Kuntz da Portekiz ve İtalya'nın gelmesini istemiyor. Alman hoca, bu soruya kendine has üslubuyla cevap verdi.
"BÜYÜKANNEMİ DİNLİYORUM"
Kuntz, "Büyükannem 'Etki edemeyeceğin şeyler hakkında fazla düşünmemek lazım' derdi. Rakiplerimizin hepsi zorlu olacaktır. Kural gereği ilk maç deplasmanda olacak. İlla yorum yapmak gerekirse Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim" diye konuştu.
#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
????Sizce maçın futbolcusu kimdi?
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