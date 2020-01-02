Stadyumda göğsünü açan fenomen bu kez de sütyensiz fotoğraf paylaştı
Atış yapan sporcunun konsantrasyonunu bozmak için göğüslerini açan 25 yaşındaki model Julia Rose, bu kez de sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi.
02.01.2020 20:09 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:25
Washington Nationals ile The Houston Astros takımları arasında oynanan beyzbol maçında oyuncunun konsantrasyonunu bozmak için göğüslerini açan ve bu yüzden ömür boyu statta beyzbol maçı izlemekten men edilen Julia Rose, bu kez de sosyal medya hesabından sütyensiz fotoğrafını paylaştı.
3.6 MİLYON TAKİPÇİSİ BULUNUYOR
25 yaşındaki modelin Instagram'da 3.6 milyon takipçisi bulunuyor. Rose, sosyal medyadan iddialı paylaşımlarda bulunuyor.
Haber Videosu: Stadyumda göğsünü açan fenomen bu kez de sütyensiz fotoğraf paylaştı
HABER YORUMLARI (4)
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Bunlarda ayıp denen kavram yok. O yüzden bunların estetikli her yerinden kazanıyorlar.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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kadınlar her geçen gün daha da basitleşiyorlar. bir erkek olarak kadınlara tabii ki ilgi duyuyorum ama karakterlerinden tiksiniyorumCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Kapa çeneni gevşek.4 1 Yayından Kaldır
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örnek bizim şeyma, hanife, aleyna, hatice, demet, kerimcan vs. vs3 1 Yayından Kaldır