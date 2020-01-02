: Stadyumda göğsünü açan fenomen bu kez de sütyensiz fotoğraf paylaştı

02.01.2020 20:09 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:25

Washington Nationals ile The Houston Astros takımları arasında oynanan beyzbol maçında oyuncunun konsantrasyonunu bozmak için göğüslerini açan ve bu yüzden ömür boyu statta beyzbol maçı izlemekten men edilen Julia Rose, bu kez de sosyal medya hesabından sütyensiz fotoğrafını paylaştı.

3.6 MİLYON TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

25 yaşındaki modelin Instagram'da 3.6 milyon takipçisi bulunuyor. Rose, sosyal medyadan iddialı paylaşımlarda bulunuyor.

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