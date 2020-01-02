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Stadyumda göğsünü açan fenomen bu kez de sütyensiz fotoğraf paylaştı

Atış yapan sporcunun konsantrasyonunu bozmak için göğüslerini açan 25 yaşındaki model Julia Rose, bu kez de sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi.

02.01.2020 20:09 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:25

Nationals ile The takımları arasında oynanan beyzbol maçında oyuncunun konsantrasyonunu bozmak için göğüslerini açan ve bu yüzden ömür boyu statta beyzbol maçı izlemekten men edilen Julia Rose, bu kez de sosyal medya hesabından sütyensiz fotoğrafını paylaştı.

3.6 MİLYON TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

25 yaşındaki modelin Instagram'da 3.6 milyon takipçisi bulunuyor. Rose, sosyal medyadan iddialı paylaşımlarda bulunuyor.


Haber Videosu

: Stadyumda göğsünü açan fenomen bu kez de sütyensiz fotoğraf paylaştı
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HABER YORUMLARI (4)

  • BELMANDO NEJAT:
    kadınlar her geçen gün daha da basitleşiyorlar. bir erkek olarak kadınlara tabii ki ilgi duyuyorum ama karakterlerinden tiksiniyorum
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  • 555:
    örnek bizim şeyma, hanife, aleyna, hatice, demet, kerimcan vs. vs
    3 1 Yayından Kaldır
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