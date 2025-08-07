St Patrick's Athletic Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! St Patrick's Athletic Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?
St. Patrick's Athletic Beşiktaş maçı 3-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle devam ediyor.
ST PATRİCK'S ATHLETİC BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE
St. Patrick's Athletic Beşiktaş maçını S Sport'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
ST PATRİCK'S ATHLETİC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
St. Patrick's Athletic Beşiktaş maçı bu akşam saat 21.45 itibariyle başlayacak.
ST PATRİCK'S ATHLETİC BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
St. Patrick's Athletic Beşiktaş maçı Dublin'da, Richmond Park Stadyumu'nda oynanacak.