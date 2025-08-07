St Patrick's Athletic Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! St Patrick's Athletic Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

St. Patrick's Athletic Beşiktaş kaç kaç? St. Patrick's Athletic Beşiktaş canlı maç anlatımı ve St. Patrick's Athletic Beşiktaş kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

St. Patrick's Athletic Beşiktaş maçı 3-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle devam ediyor.

ST PATRİCK'S ATHLETİC BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

St. Patrick's Athletic Beşiktaş maçını S Sport'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

ST PATRİCK'S ATHLETİC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

St. Patrick's Athletic Beşiktaş maçı bu akşam saat 21.45 itibariyle başlayacak.

ST PATRİCK'S ATHLETİC BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

St. Patrick's Athletic Beşiktaş maçı Dublin'da, Richmond Park Stadyumu'nda oynanacak.