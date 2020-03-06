St. Etienne taraftarı sahaya indi!

06.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:25

Spor Arena Dış Haberler | Fransa Kupası yarı final mücadelesinde Saint-Etienne ile Rennes karşı karşıya geldi. Stade Geoffroy-Guichard'da rakibini 2-1 mağlup eden Saint-Etienne, finalde Paris Saint Germain'in rakibi oldu.



Ev sahibi ekibin taraftarları, mücadelenin son düdüğünün ardından büyük bir sevinç yaşadı.



Ligue 1'de küme düşmeme mücadelesi veren taraftarlar, 38 yıl sonra gelen finalin ardından sahaya inerek kutlama yaptı.



Güvenlik güçleri, futbolseverlerin soyunma odası koridorlarına girişini engellemek için etten duvar oldu.



Saint-Etienne, en son 1982'de Fransa Kupası'nda finale yükselmişti.



Final karşılaşması, 25 Nisan'da Paris'teki Stade de France'da Saint-Etienne ile çarşamba akşamı deplasmanda Olympique Lyon'u 5-1 yenen PSG arasında oynanacak.







Bu gönderiyi Instagram'da gör



?? Saint-Etienne taraftarı, 38 yıl sonra Fransa Kupası'nda finale yükselince sahaya inerek kutlama yaptı.



Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi ( 6 Mar, 2020, 1: 26öö PST )



