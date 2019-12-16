SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 74 ile 370 lira arasında artacak
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 6,29 olarak bekleniyor. Buna göre maaşlar 74 ile 370 lira arasında artış gösterecek.
SSK ve Bağ-Kur'lulara bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine de yüzde 4 zam ve 6 aylık enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ- Kur'lulara yüzde 6,29, memur emeklilerine yüzde 5,29 zam olacak.
EK ÖDEME DE ARTACAK
Ocak'ta ayrıca maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme de yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak.
MAAŞLAR 74 İLE 370 LİR ARASINDA ARTACAK
Yüzde 6,29 artışa göre SSK ve Bağ-Kur'luların ek ödeme dahil gelirinde 74 ile 370 lira arasında artış yaşanacak.
EN DÜŞÜK AYLIK BİN 256 LİRA OLACAK
En düşük aylık bin 181 lira 86 kuruştan bin 256 lira 20 kuruşa, en yüksek aylık da 5 bin 887 liradan 6 bin 257 liraya ulaşacak.