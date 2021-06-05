Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 400 lira, en düşük 247 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 400 lira, en düşük 247 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 7,14 azalarak 171 milyon 208 bin 911 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 400 lira, en düşük saat 07.00'de 247 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 343 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 344 lira 23 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 399 lira 99 kuruş, en düşük 298 lira 97 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı