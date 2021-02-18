Spot piyasada elektrik fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Spot piyasada elektrik fiyatları

18.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:28
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 61 kuruş, en düşük 279 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 61 kuruş, en düşük 279 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,3 artarak 181 milyon 776 bin 180 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 323 lira 61 kuruş, en düşük saat 23.00'te 279 lira 11 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 313 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 314 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira, en düşük 238 liradan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Muharrem İnce Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Özge Özder Oğuzhan Koç Merve Dizdar Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Erol Bulut Deniz Türüç Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 14:29:24. #1.15#
title