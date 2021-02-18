Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 61 kuruş, en düşük 279 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 61 kuruş, en düşük 279 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,3 artarak 181 milyon 776 bin 180 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 323 lira 61 kuruş, en düşük saat 23.00'te 279 lira 11 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 313 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 314 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira, en düşük 238 liradan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı