29.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:20

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 343 lira 64 kuruş, en düşük 169 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 27,33 azalarak 104 milyon 205 bin 556 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 343 lira 64 kuruş, en düşük saat 09.00 ve 16.00'da 169 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 252 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 253 lira 99 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 331 lira 42 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA