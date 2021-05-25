Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1731 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1731 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 704 bin 614 lira oldu. Bu rakam pazar günü 11 milyon 128 bin 789 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1783 lira 68 kuruş, satış fiyatı 1679 lira 78 kuruş olarak belirlendi. Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1731 lira 73 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 297 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 124 milyon 387 bin 116 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 123 milyon 802 bin 895 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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