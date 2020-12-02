Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

02.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:30
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1314 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1314 lira 72 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 373 bin 414 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 424 bin 856 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1314 lira 72 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 319 bin metreküp olarak tespit edildi.?

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Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1354 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 1275 lira 28 kuruş olarak açıklandı.????????

Türkiye'ye dün 222 milyon 571 bin 794 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 223 milyon 135 bin 9 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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