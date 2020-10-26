Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

26.10.2020 14:37 | Son Güncelleme: 26.10.2020 14:44
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1320 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1320 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 299 bin 205 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 12 milyon 253 bin 846 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1320 lira 49 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 37 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1360 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 1280 lira 88 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 118 milyon 345 bin 736 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 116 milyon 940 bin 788 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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