Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1335 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
20.09.2020 14:23 | Son Güncelleme: 20.09.2020 14:26

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1335 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 476 bin 422 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 83 bin 872 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1335 lira 96 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 608 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1376 lira 4 kuruş, satış fiyatı ise 1295 lira 88 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 121 milyon 576 bin 584 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 121 milyon 121 bin 284 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Murat Temizer
Murat Temizer
AA Editörü
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