Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1330 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
19.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:05

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1330 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 83 bin 872 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 3 milyon 898 bin 347 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1330 lira 98 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 71 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1370 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 1291 lira 5 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 132 milyon 762 bin 630 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 132 milyon 870 bin 953 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Firdevs Yüksel
Firdevs Yüksel
AA Editörü
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