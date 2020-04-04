Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1454 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1454 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 802 bin 817 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 5 milyon 435 bin 920 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1454 lira 65 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 615 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1498 lira 29 kuruş, satış fiyatı ise 1411 lira 1 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 133 milyon 949 bin 170 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 133 milyon 828 bin 609 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA