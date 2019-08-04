Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 454 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 945 bin 607 lira oldu. Bu rakam cuma günü 6 milyon 671 bin 927 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 454 lira 8 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 25 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 497 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise bin 410 lira 46 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 105 milyon 220 bin 428 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 107 milyon 180 bin 23 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA