Zorlu deplasmanda 1 puan! Eyüpspor küme düşmemeye kararlı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

İZMİR'DE GOL SESİ ÇIKMADI

8. dakikada penaltı kazanan Göztepe, Janderson ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Eyüpspor'un genç kalecisi Jankat Yılmaz, penaltıda kritik bir kurtarış yaparak takımını maçta tuttu.

GÖZTEPE 4 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Bu sonuçla birlikte ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Göztepe'nin puanı 42'ye çıktı. İzmir ekibi, bu 4 maçta da rakip ağları sarsamadı. Kümede kalma yolunda büyük bir savaş veren ikas Eyüpspor, 22 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Göztepe, RAMS Başakşehir'e konuk olacak. ikas Eyüpspor, kendi sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.