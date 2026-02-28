Haberler

Zorlu deplasmanda 1 puan! Eyüpspor küme düşmemeye kararlı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe ile ikas Eyüpspor'un karşılaştığı mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

  • Göztepe, 8. dakikada penaltı kazandı ancak Janderson'un vuruşunu Eyüpspor kalecisi Jankat Yılmaz kurtardı.
  • Göztepe'nin puanı 42'ye yükselirken, Eyüpspor'un puanı 22 oldu.

İZMİR'DE GOL SESİ ÇIKMADI

8. dakikada penaltı kazanan Göztepe, Janderson ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Eyüpspor'un genç kalecisi Jankat Yılmaz, penaltıda kritik bir kurtarış yaparak takımını maçta tuttu.

GÖZTEPE 4 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Bu sonuçla birlikte ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Göztepe'nin puanı 42'ye çıktı. İzmir ekibi, bu 4 maçta da rakip ağları sarsamadı. Kümede kalma yolunda büyük bir savaş veren ikas Eyüpspor, 22 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Göztepe, RAMS Başakşehir'e konuk olacak. ikas Eyüpspor, kendi sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

