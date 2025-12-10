TCH Group Zonguldakspor Kulübü taraftarları 2. Lig haklarının geri verilmesini istiyor

Nesine 3. Lig ekiplerinden TCH Group Zonguldakspor Kulübü taraftarları, "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamasıyla gündeme gelen Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor maçı sonrası küme düşen takımlarının yeniden 2. Lig'e alınmasını talep etti.

Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında TFF 2. Lig 2023-24 sezonunda oynanan ve golsüz biten Beyaz Grup 37. hafta maçının ardından alt lige düşen TCH Group Zonguldakspor Kulübü taraftarları, 2. Lig haklarının geri verilmesini istemek için kent merkezindeki Madenci Anıtı'nda bir araya geldi.

Açıklamanın ardından taraftarlar, takımları lehine tezahüratta bulundu.