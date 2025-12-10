Haberler

TCH Group Zonguldakspor Kulübü taraftarları 2. Lig haklarının geri verilmesini istiyor

TCH Group Zonguldakspor taraftarları, Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor maçı sonrası küme düşmelerine yönelik yapılan 'müsabaka sonucunu etkileme' suçlamalarının ardından, alt lig haklarının geri verilmesi için kent merkezinde toplandı ve destek tezahüratları yaptı.

Nesine 3. Lig ekiplerinden TCH Group Zonguldakspor Kulübü taraftarları, "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamasıyla gündeme gelen Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor maçı sonrası küme düşen takımlarının yeniden 2. Lig'e alınmasını talep etti.

Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında TFF 2. Lig 2023-24 sezonunda oynanan ve golsüz biten Beyaz Grup 37. hafta maçının ardından alt lige düşen TCH Group Zonguldakspor Kulübü taraftarları, 2. Lig haklarının geri verilmesini istemek için kent merkezindeki Madenci Anıtı'nda bir araya geldi.

Açıklamanın ardından taraftarlar, takımları lehine tezahüratta bulundu.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Spor
