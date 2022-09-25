Zonguldak spor haberleri... TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 2 İskenderunspor: 1
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Zonguldak spor haberi: TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. haftasında Zonguldak Kömürspor, İskenderunspor ile karşılaştı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. haftasında Zonguldak Kömürspor, İskenderunspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Stad: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Batuhan Kolak xx, Kurtuluş Aslan xx, Serdar Soydan xx
Zonguldak Kömürspor: Egemen xx, Oğuzhan Yazıcı xx, Hakan xx, Emre xx, Oğuzhan Matur xx, Ercüment xx, Aykut x (Mevlüt dk. 62 x), Mümin x (Emin dk. 78 x), Eyüp xx, Fatih x (Halil dk. 87 x), Ömer xx
İskenderunspor: Muhammet Can xx, Ahmet xx, Erdinç x (Kadir dk. 77 x), Onur Ural xx, Okan xx, Onur Toprak x (Muhammed dk. 42 x), İsmail x (Doğan dk. 61 x), İrfan xx, Enes x (Erkan dk. 77 x), Ali xx, Yasin x (Hamza dk. 61 x)
Gol: Emre (dk. 37), Eyüp (dk. 85) (Zonguldak Kömürspor), Muhammed (dk. 90+2) (İskenderunspor)
Kırmızı kartlar: Ercüment (dk. 53) (Zonguldak Kömürspor), Ali (dk. 90) (İskenderunspor)
Sarı kartlar: Ali, Enes, İsmail, İrfan (İskenderunspor) - ZONGULDAK