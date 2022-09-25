Zonguldak spor haberleri... TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 2 İskenderunspor: 1 Spor Haberleri Zonguldak spor haberi: TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. haftasında Zonguldak Kömürspor, İskenderunspor ile karşılaştı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. haftasında Zonguldak Kömürspor, İskenderunspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı. Stad: Karaelmas Kemal Köksal Hakemler: Batuhan Kolak xx, Kurtuluş Aslan xx, Serdar Soydan xx Zonguldak Kömürspor: Egemen xx, Oğuzhan Yazıcı xx, Hakan xx, Emre xx, Oğuzhan Matur xx, Ercüment xx, Aykut x (Mevlüt dk. 62 x), Mümin x (Emin dk. 78 x), Eyüp xx, Fatih x (Halil dk. 87 x), Ömer xx İskenderunspor: Muhammet Can xx, Ahmet xx, Erdinç x (Kadir dk. 77 x), Onur Ural xx, Okan xx, Onur Toprak x (Muhammed dk. 42 x), İsmail x (Doğan dk. 61 x), İrfan xx, Enes x (Erkan dk. 77 x), Ali xx, Yasin x (Hamza dk. 61 x) Gol: Emre (dk. 37), Eyüp (dk. 85) (Zonguldak Kömürspor), Muhammed (dk. 90+2) (İskenderunspor) Kırmızı kartlar: Ercüment (dk. 53) (Zonguldak Kömürspor), Ali (dk. 90) (İskenderunspor) Sarı kartlar: Ali, Enes, İsmail, İrfan (İskenderunspor) - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Serdar Soydan Kemal Köksal Zonguldak Spor Haberler

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