Zonguldak Spor Basket, ÇBK Gelişim'i mağlup etti
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 29. haftasında Zonguldak Spor Basket, ÇBK Gelişim'i 75-49 yendi. Maçın salonu Site Spor Salonu oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 29. haftasında Zonguldak Spor Basket 67, konuk ettiği ÇBK Gelişim'i 75-49 yendi.
Salon: Site Spor Salonu
Hakemler: Furkan Keseratar, Kaan Özkan, Tarık Enes Baş
Zonguldak Spor Basket 67: Şenay Şale Sarısoy 6, Janset Büşra Sayım 8, Çisem İncel 4, Seda Öztürk 6, Deniz Aygül 12, Lal Kahraman 5, İlknur Yıldızhan Çetin 2, Fatma Bengisu Ağın 2, Sevgi Yaşa 15, Betül Pehlivan 7, Sasha Samolia Goodlett 8, Melike Bakırcıoğlu
ÇBK Gelişim: Asya Ülker 7, Mariya Melek Taşer 14, Elif Bati 9, Edanur Karabulut 10, Sudenaz Fidan 9, İdal Yavuz, Eslem Güler, Ayşenaz Harma
1. Periyot: 21-9 (Zonguldak Spor Basket 67 lehine)
Devre: 43-13 (Zonguldak Spor Basket 67 lehine)
3. Periyot: 70-38 (Zonguldak Spor Basket 67 lehine) - ZONGULDAK