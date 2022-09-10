Zonguldak haberi | TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 3 Adıyamanspor: 0 Spor Haberleri Zonguldak haberi... TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un üçüncü haftasında Zonguldak Kömürspor sahasında, Adıyamanspor'u 3-0 mağlup etti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un üçüncü haftasında Zonguldak Kömürspor sahasında, Adıyamanspor'u 3-0 mağlup etti. Stat: Karaelmas Kemal Köksal Hakemler: FErdem Mertoğlu xx Zafer Gayrelli xx, Giray Kara xx Zonguldak Kömürspor: Egemen xx, Oğuzhan xx, Hakan xxx, Emre x (Ertuğrul dk. 85 x), Oğuzhan xx, Ercüment xx (Emirhan dk. 87 x), Aykut xx, Hüseyin x (Embiya dk. 46 xx), Emin x (Ömer dk. 66 x), Eyüp xx, Fatih xx (Mümin dk. 66 x) Adıyamanspor: Türker xx, Osman (Ömürcan dk. 83 x), Yiğit xx, Burak xx, Atakan x, Ayberk x (Tevfik dk. 41 x), Ali Arda x (Tarık dk. 83 x), Haydar x (Yılmaz dk. 70 x), Çağrı xx, Ömer x (Alihan dk. 70 x), Göktan xx Goller: Hakan (dk. 56 pen.), Embiya (dk. 76), Ercüment (dk. 85) (Zonguldak Kömürspor) Kırmızı Kart: Atakan (dk. 37) (Adıyamanspor) Sarı Kartlar: Ercüment, Fatih (Zonguldak Kömürspor), Ömer, Osman (Adıyamanspor) - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Kemal Köksal Adıyamanspor Zonguldak Spor Haberler

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