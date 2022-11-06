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Zirve inatları sürüyor! Roma derbisi Lazio'nun

Spor Haberleri

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Lazio, deplasmanda Roma'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 27'ye yükselten Lazio, ligde 3. sıraya yükseldi.

Roma ile Lazio, İtalya Serie A'nın 13. haftasında Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

ANDERSON GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmada Lazio'ya galibiyeti getiren golü 29. dakikada Felipe Anderson kaydetti. Mücadeleyi 1-0 kazanan Lazio, ezeli rakibini deplasmanda devirerek lig sıralamasında da öne geçti.

LAZIO 3. SIRAYA YÜKSELDİ

Roma'yı 1-0'lık skorla deviren Lazio, İtalya Serie A'da averajla 3. sıraya yükseldi. Roma ise 25 puanda 5. sıraya geriledi.

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İtalya Serie A Lazio Roma Spor Haberler

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