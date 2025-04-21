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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Hakemleri Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Hakemleri Açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu. Yarınki karşılaşmada Abdullah Buğra Taşkınsoy, 24 Nisan'daki maçta ise Cihan Aydın görev alacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Abdullah Buğra Taşkınsoy

24 Nisan Perşembe:

20.30: Trabzonspor-Göztepe: Cihan Aydın

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Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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