Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Hakemleri Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu. Yarınki karşılaşmada Abdullah Buğra Taşkınsoy, 24 Nisan'daki maçta ise Cihan Aydın görev alacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Abdullah Buğra Taşkınsoy
24 Nisan Perşembe:
20.30: Trabzonspor-Göztepe: Cihan Aydın
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor