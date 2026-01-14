Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
Güncelleme:
Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Aliağa'yı deplasmanda 6-2 mağlup etti. Sekiz gole sahne olan karşılaşmayla kupada ikide iki yapan kırmızı-beyazlılar, puanını 6'ya yükseltti.

  • Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aliağa'yı 6-2 yendi.
  • Samsunspor, kupada iki maçta 6 puan topladı.
  • Samsunspor'un bir sonraki kupa maçı Bodrumspor'a karşı olacak.

Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Samsunspor hızlı başladı. Konuk ekip, henüz 56. saniyede Marius Mouandilmadji'nin golüyle 1-0 öne geçti. Samsunspor formasıyla ilk maçına çıkan Yalçın Kayan, 16. dakikada farkı ikiye çıkardı.

KIRMIZI KART MAÇIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Aliağa'da Mustafa Saymak, VAR uyarısının ardından 23. dakikada kırmızı kart gördü. Ev sahibi ekip 10 kişi kalmasına rağmen 37. dakikada Burak Süleyman'la farkı 1'e indirdi.

İLK YARIDA SKOR 4-1'E GELDİ

Samsunspor, 38. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası dışından attığı golle yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı. 40. dakikada Tahsin Bülbül'ün golüyle ilk yarı 4-1 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Yalçın Kayan, 51. dakikada kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti. 77. dakikada Polat Yaldır skoru 6-1 yaptı. Aliağa'da Malik Karaahmet, 80. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-6.

PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonucun ardından kupada ikide iki yapan Samsunspor, puanını 6'ya yükseltti. Aliağa ise 1 puanda kaldı. Samsunspor, kupadaki bir sonraki maçında Bodrumspor'u konuk edecek. Aliağa ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
