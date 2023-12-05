Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Maçları Tamamlandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları bugün oynandı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonucunda kazanan takımlar, 5. eleme turuna yükseldi. İşte bugün oynanan maçların sonuçları...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu, bugün oynanan maçlarla başladı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmaları kazanan takımlar, adını 5. eleme turuna yazdırdı.
Kupada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor: 2-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor: 3-1
Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor: 5-3
Bitexen Antalyaspor-Kepezspor: 6-1
Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevne Spor: 3-0
Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: 1-0