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Ziraat Türkiye Kupası: Amasyaspor FK: 10 - Çankırıgücü: 0

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Ziraat Türkiye Kupası: Amasyaspor FK: 10 - Çankırıgücü: 0
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Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. turunda Amasyaspor FK sahasında karşılaştığı Çankırıgücü’nü 10-0’lık skorla mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. turunda Amasyaspor FK sahasında karşılaştığı Çankırıgücü'nü 10-0'lık skorla mağlup etti.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Şahin Berker, Turan Çelik, Beytullah Karaca

Amasyaspor FK: Orhan Can Bostan (Yusuf Nacar dk.46), Mert Erol, Mehmet Bavver Özbahçeci, Buğrahan Bekar, Safa Kınalı (Atalay Gürel dk. 66), Ahmet Emin Aksakal (Hasan Çelik dk. 66), Yunus Emre Kobya, Mikail Olgun (Muhammed Öztürk dk. 66), Mehmet Taha Ağdağ, Hüseyin Can Şavur (Şükrü Göksun Öner dk. 46), Muhammet Karahan

Çankırıgücü: Alperen Türk, Ali Ateş (Poyra Numan Altınok dk. 70), Alperen Esat Kahraman, Metin Mert Sayar, Yusuf Altun (Yaser Bera Silahsız dk. 70), Burak Can Candan, Eren Gür, Kerem Efe Eroğlu (Yusufcan Türkmen dk. 52), Abdullah Erdoğan, Uğur Emirhan Güler (Yağız Özen dk. 52), Hüseyin Doğan

Goller: Safa Kınalı (dk. 1), Ahmet Emin Aksakal (dk. 4), Mehmet Bavver Özbahçeci (dk. 6), Mert Erol (dk. 30), Mikail Olgun (dk. 33), Muhammet Karahan (dk. 35 ve 39), Yunus Emre Kobya (dk. 51), Muhammed Öztürk (dk. 11), Hasan Çelik (dk. 84) (Amasyasppor FK)

Sarı kart: Şükrü Göksun Öner (Amasyasppor FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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