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Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti

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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Sarı

Ziraat Bankkart: Durruthy, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Gümüş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Vicentin)

Galatasaray HDI Sigorta : Onur Günaydı, Oğuzhan Karasu, Zimmermann, Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Mijailovic)

Setler: 25-20, 25-20, 25-18

Süre: 75 dakika (25, 27, 23)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3-4'üncülük serisinin ilk maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Sezonun üçüncüsünü belirleyecek 3 maçlık serinin ikinci maçı, İstanbul'da 16 Nisan Salı günü oynanacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Seride 2 galibiyete ulaşan takım, Efeler Ligi'nde sezonu üçüncü sırada tamamlayacak.

Kaynak: AA / Spor

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