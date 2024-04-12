Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Sarı
Ziraat Bankkart: Durruthy, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Gümüş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Vicentin)
Galatasaray HDI Sigorta : Onur Günaydı, Oğuzhan Karasu, Zimmermann, Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Mijailovic)
Setler: 25-20, 25-20, 25-18
Süre: 75 dakika (25, 27, 23)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3-4'üncülük serisinin ilk maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
Sezonun üçüncüsünü belirleyecek 3 maçlık serinin ikinci maçı, İstanbul'da 16 Nisan Salı günü oynanacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.
Seride 2 galibiyete ulaşan takım, Efeler Ligi'nde sezonu üçüncü sırada tamamlayacak.