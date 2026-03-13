Haberler

Ziraat Bankkart'ın CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi Asseco Resovia Rzeszow oldu

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Polonya'nın Asseco Resovia Rzeszow takımı ile maç yapacak. Asseco Resovia, son 16 turunda başarıyla ilerleyerek çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi Polonya temsilcisi Asseco Resovia Rzeszow oldu.

Organizasyonda son 16 turunun ilk maçını 3-0 kazanan Asseco Resovia Rzeszow, rövanşta deplasmanda Knack Roeselare'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Grup aşamasını 6'da 6 ile tamamlayan Ziraat Bankkart, çeyrek finalde Polonya temsilcisi ile karşılaşacak.

